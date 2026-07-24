Врио губернатора Брянской области побывал в Жирятинском районе

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук побывал в Жирятинском районе. Во время рабочей поездки он посетил предприятие «Дружба-2» и пообщался с местными жителями, а также побывал в храме и посмотрел модульный спортзал. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Познакомился с Жирятинским районом, - написал Егор Ковальчук. - Район небольшой, основная компетенция — сельское хозяйство. Успешно работают несколько хозяйств, которые занимаются выращиванием картофеля. Есть планы по развитию спиртового завода.

Одно из крупнейших предприятий — «Дружба-2» производит продовольственный картофель и молоко. Оборудование — полностью российское, линия групповой упаковки «Богатырь» позволяет полностью уйти в автоматизированный процесс работы упаковочной линии.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

- Главная задача сегодня — привлечение и удержание молодежи на территории, - написал Егор Ковальчук. - Это достигается через развитие комфортной городской среды, объектов культуры, спорта. Запрос на это есть, и, самое главное, есть площадки для развития.

В районе в прошлом году построили модульный спортзал. Объект востребован, здесь занимаются и юные жители муниципального образования, и люди старшего поколения. С удовольствием пообщался с юными футболистами и с участниками клуба «Активное долголетие».

В селе Творишичи — уникальный бескупольный храм, включенный в тютчевский экскурсионный маршрут. Таких удивительных по архитектуре Преображенских храмов в России только два — на Брянщине и в Спасо-Вифанском монастыре в Сергиевом Посаде. Церковь Преображения, которой уже более 200 лет, построена на средства родной тети Федора Ивановича Тютчева Варвары Николаевны Безобразовой в память о погибших сыне и муже.

- Это место с особой атмосферой умиротворения, покоя, и едут сюда издалека, - поделился впечатлениями Егор Ковальчук. – Безусловно, это еще один значимый объект для развития туристического потенциала региона. Конечно, необходима соответствующая инфраструктура, чтобы как можно больше людей могли сюда приехать, увидеть храм, погулять, провести время с семьей.

Во время встречи с жителями говорили о планах по развитию муниципального образования.

- Нужно формировать приоритеты на основе пожеланий жителей и, разумеется, начать их реализовывать с помощью участия в федеральных и региональных программах, - написал врио губернатора Брянской области. - Еще раз подчеркну: основная задача — поддержать действующих производителей, прежде всего, в сельском хозяйстве.