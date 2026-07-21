Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Команда брянской прокуратуры победила в чемпионате «Динамо» по легкоатлетическому кроссу. Соревнования прошли в Брянске на базе спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

В команде прокуратуры участвовали прокурор Красногорского района Дмитрий Забора, прокурор отдела прокуратуры области Александр Антипов, старший помощник прокурора Бежицкого района г. Брянска Ренат Султанов, помощник прокурора Володарского района г. Брянска Марина Седых.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

- Представители всех команд показали хорошую спортивную подготовку, - рассказали в прокуратуре. - В напряженной борьбе в своей группе сборная прокуратуры области завоевала почетное первое место.