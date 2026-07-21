Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске спортом занимаются 3 887 человек с массовыми разрядами. С каждым годом растет и число прославляющих Брянск мастеров спорта международного класса. Сегодня таких в городе живет уже 17 человек, еще шестеро имеют звание «Заслуженный мастер спорта». Об этом на оперативном совещании доложили главе Брянской городской администрации Александру Макарову.

За первое полугодие 2026 года нормативы ГТО сдали 2 920 любителей здорового образа жизни. В каждом районе города есть места, где можно заняться зимним и летним видами спорта. В Брянске работают 13 муниципальных спортивных учреждений. Всегда открыты двери современных стадионов, лыжных баз, бассейнов и спортивных залов.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Так, в спортивную базу комбината «Спартак» входит комплекс с бассейном, футбольным полем, площадками для игры в пляжный волейбол. Есть свой стадион, легкоатлетический манеж на улице Менжинского, шахматный клуб, расположенный на улице Котовского, недавно построенный Дворец зимних видов спорта и Дом спорта по проспекту Московскому.

Сейчас в Бежице строят «умную» спортивную площадку около спортшколы «Торпедо». Здесь сделают специальную зону, оснащенную современными тренажёрами с QR-кодами и доступом к интернету. Цифровая инфраструктура позволит горожанам понять загруженность площадки, выбрать время для занятий и подобрать индивидуальную программу тренировки. Открыть её планируют в августе этого года.

Также на совещании говорили о том, что в первом полугодии брянские спортсмены завоевали множество золотых и серебряных медалей и неоднократно достигали успехов как на всероссийских, так и на международных соревнованиях.