Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Егор Ковальчук сдал документы для регистрации кандидатом на пост губернатора Брянской области. Об этом он сообщает на своей странице ВКонтакте.

Егор Викторович уверен, что избирательная кампания пройдет прозрачно и открыто, предвыборная борьба будет честной и конкурентной, все процессы состоятся в строгом соответствии требованиям законодательства.

- Благодарю всех, кто помогает обеспечивать организацию выборов, - написал Егор Ковальчук. - А участникам предвыборного процесса, кандидатам, желаю продуктивного общения с избирателями. Будем работать — вместе!