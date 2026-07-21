Егор Ковальчук сдал документы для регистрации кандидатом на пост губернатора Брянской области. Об этом он сообщает на своей странице ВКонтакте.
Егор Викторович уверен, что избирательная кампания пройдет прозрачно и открыто, предвыборная борьба будет честной и конкурентной, все процессы состоятся в строгом соответствии требованиям законодательства.
- Благодарю всех, кто помогает обеспечивать организацию выборов, - написал Егор Ковальчук. - А участникам предвыборного процесса, кандидатам, желаю продуктивного общения с избирателями. Будем работать — вместе!