Врио губернатора Брянской области встретился с Министром строительства и ЖКХ РФ

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с Министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. На рабочей встрече говорили о подготовке к осенне-зимнему периоду, реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», инфраструктурном развитии и поддержке жителей региона. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

Необходимо заблаговременно подготовить объекты коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда к зиме, работы уже ведутся.

- Особое внимание — благоустройству общественных пространств, развитию социальной инфраструктуры и жилищного строительства, в том числе в рамках проектов комплексного развития территорий, - рассказал Егор Ковальчук. - По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» с начала года в регионе благоустроено четыре общественных пространства, еще по 30 проектам работы продолжаются.

В этом году два муниципальных образования участвуют во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды — Сельцо и Комаричи.

- В части жилищного строительства регионом ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта и входящего в его состав федерального проекта «Жилье», - рассказал врио губернатора Брянской области. - За 6 месяцев этого года введено 263 тыс. м² жилья, что на 14 % больше.

Егор Ковальчук выразил признательность за системную поддержку Минстроем России Брянской области. Оперативно прорабатываются вопросы финансовой помощи приграничным районам.

- В этом году выделено 1,2 млрд рублей на возмещение расходов по выплатам гражданам за утрату жилья, - рассказал Егор Ковальчук. - Совместно с Минфином России дополнительно прорабатываются вопросы о выделении дополнительных средств по нашим заявкам.