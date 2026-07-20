Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МЧС России по Брянской области.

Брянские спасатели доставили гуманитарную помощь из Новосибирска в приграничье. Они посодействовали в доставке гуманитарной помощи в рамках акции «Россия рядом: тепло Сибири — детям Брянщины». Акция стала ярким проявлением общенациональной солидарности и поддержки семей с детьми, проживающих на приграничных территориях Брянской области. об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Благотворительный фонд «Фонд помощи детям имени Примакова Е. М.» передал в Брянскую область партию детского питания. Его доставляли на трех специализированных машинах МЧС России.

- Груз преодолел более 3,5 тысячи километров - от Новосибирска до приграничных районов региона,- рассказали в чрезвычайном ведомстве. - В организации перевозки участвовали силы МЧС России, в том числе Главное управление МЧС по Брянской области.

Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МЧС России по Брянской области.

Встречу груза возглавил Вячеслав Тулупов, уполномоченный по правам человека в Брянской области. В к брянским спасателям также присоединились Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, Правительство Брянской области и Уполномоченный по правам ребёнка в Брянской области Инна Мухина.

- Их вовлеченность демонстрирует слаженность работы различных структур на государственном и региональном уровнях и подтверждает важность акции: ее цель — поддержать детей и семьи в трудной ситуации, обеспечив им доступ к необходимым ресурсам и социальной защите, - сказали в чрезвычайном ведомстве.

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