Врио губернатора Брянской области встретился с начальником Московской железной дороги

Фото: скриншот видео Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с начальником Московской железной дороги Павлом Ивановым. Во время рабочей встречи говорили о безопасности на железной дороге, улучшении транспортного обслуживания населения, увеличении объемов погрузки продукции. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

Обновили вокзал и прилегающие территории станции Брянск-Льговский. В порядок привели вокзалы в Сельцо и Унече. Продолжают работу по оснащению техническими средствами транспортной безопасности на вокзальных комплексах Навли, Унечи, Клинцов, Новозыбкова. В приоритете также вопрос обеспечения безопасности на железнодорожных переездах. На рабочей встрече обсудили возможность реализации совместных социальных проектов.

- Брянскую область и Московскую железную дорогу связывают давние партнерские отношения, - рассказал Егор Ковальчук. - Это позволяет успешно решать вопросы улучшения транспортного обслуживания жителей и предприятий региона.