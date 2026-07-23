В Брянске прошел координационный совет по делам казачества

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской городской администрации впервые прошел координационный совет по делам казачества. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Брянска.

Мероприятием руководил заместитель главы Игорь Чубчиков. В совет вместе с казаками вошли представители структурных подразделений гораминистрации: управлений культуры, образования, физической культуры и спорта, а так же сектора по работе с правоохранительными органами.

- Этот совет займется самыми важными направлениями в патриотической работе, - сказал Игорь Чубчиков. - Ждем предложений о популяризации казачества у молодёжи, сохранении культурных ценностей, укреплении института семьи и важности служению Отечеству. Городская администрация готова помогать казакам.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Участники координационного совета говорили о том, что казачья культура обладает мощным воспитательным потенциалом. Ее многовековые традиции помогают формировать у граждан патриотизм, нравственность, чувство ответственности и активную гражданскую позицию. Важно, подчеркивали выступающие, не механически копировать архаичные обычаи, а адаптировать вечные ценности к современным условиям.

В финале мероприятия решили заседания координационного совета по делам казачества проводить один раз в квартал.

Сегодня больше сотни наших казаков служат в «БАРС-Брянск» и воюют на СВО. Ветераны, вернувшиеся с передовой, проводят в школах и вузах уроки мужества и патриотические часы. Казаки организуют походы по местам воинской славы Брянска. Проводят лекции по поисковой работе и восстановлении имен погибших героев Великой Отечественной войны. На встречах с молодежью казаки рассказывают о культуре, быте казаков и важности сохранения православной веры.