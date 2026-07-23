В Брянске активисты Движения Первых убрали парк «Юность»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Володарском районе Брянска стартовал цикл мероприятий «Лето добрых дел с Первыми». Активисты Движения Первых убрали парк «Юность». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В парке наводили порядок 20 активистов местного отделения «Движение Первых Брянск». Ребята решили внести свой вклад в благоустройство любимого уголка природы. Они устроили субботник. Очистили территорию парка от мусора, привели в порядок зеленые зоны и убрали первую опавшую листву.

Во время субботника молодые люди собрали больше 20 мешков мусора. А 7 августа Движение Первых планирует провести «Фестиваль Добра» в «Юности» и интерактивы в парке железнодорожников.

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