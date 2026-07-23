В Брянске прошел выездной личный прием участников СВО

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске прошел межведомственный выездной личный прием участников специальной военной операции, которые проходят лечение в военном госпитали. В событии участвовал руководитель следственного управления СК России по Брянской области Алексей Кузьмичев. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Также личный прием провели прокурор Брянской области Владимир Мосин, военный прокурор Брянского гарнизона Антон Пашутин, руководство военного госпиталя.

Алексей Геннадьевич поблагодарил участников СВО за службу Отечеству, поинтересовался их самочувствием и процессом лечения.

- Бойцы обратились к должностным лицам о необходимости восстановления утраченных документов, разъяснения определения степени тяжести вреда здоровью и решения социально-бытовых вопросов, - рассказали в региональном следственном управлении. - Каждое обращение внимательно изучено. По итогам приема все принятые заявления военнослужащих взяты на особый контроль, незамедлительно будут приняты исчерпывающие меры для их разрешения.

Представители ведомств посетили палаты госпиталя и пообщались с военнослужащими, ограниченными в передвижениях. Они поинтересовались имеющимися у них вопросами и пожелали им скорейшего выздоровления.