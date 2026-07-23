Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Сотрудникам Управления Росгвардии по Брянской области передали 10 автомобилей «Нива» и «УАЗ». Машины для выполнения служебно-боевых задач в приграничье преданы региональным правительством.. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора брняоскй области Егор Ковальчук.

Больше века служба защищает общественную безопасность и обороноспособность нашей страны. Войска правопорядка доблестно сражались с немецко-фашистскими захватчиками и японскими милитаристами. Воевали в Афганистане и Закавказье, ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

- И вот уже десять лет, как подразделения воинской части внутренних войск, ОМОН «Арсенал», СОБР «Партизан» и другие структуры стали единым боеспособным Управлением Росгвардии по Брянской области, - рассказал Егор Ковальчук. - Его сотрудники ответственно несут службу в ходе специальной военной операции - от охраны критически важных объектов до ведения непосредственных боевых действий на фронте и в приграничных районах Брянской области.

Врио губернатора Брянской области выразил признательность начальнику управления, генерал-майору полиции Ивану Ванчугову и всем сотрудникам за то, что с честью и достоинством выполняют свой долг, за колоссальную работу по защите жителей региона и нашей страны.

- Пусть новая техника эффективно помогает в решении всех поставленных задач, - пожелала Егор Ковальчук.