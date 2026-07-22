В Брянске на «умной» спортплощадке осталось уложить травмобезопасное покрытие

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска завершают строительство «умной» спортивной площадки. Она находится на территории спортивной школы «Торпедо». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Сейчас на нашей площадке завершается монтаж тренажеров, - рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации Александр Погорелов. - Спортивная зона будет оборудована QR-кодами и доступом к интернету. Цифровая инфраструктура позволит любителям спортивного образа жизни понять загруженность площадки, выбрать время для занятий и подобрать индивидуальную программу тренировки.

На площадке осталось уложить травмобезопасное резиновое покрытие. Здесь горожане смогут играть в футбол, баскетбол и волейбол, заниматься воркаутом. Бесплатно пользоваться площадкой сможет любой желающий.

Объект строят по федеральному проекту «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт») государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области». Срок окончания строительства — август 2026 года.