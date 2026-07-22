Фото: Алексей БУЛАТОВ.

ВСУ атакуют Брянскую область: погиб 61-летний мужчина, есть раненые мирные жители. ВСУ ударили по Стародубскому , Трубчевскому районам и по Суземке. Об этом 22 июля на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

В поселке Картушинo Стародубского района в результате атаки БпЛА погиб 61-летний мужчина.

С помощью РСЗО «Град» ВСУ ударили по Белой Березке Трубчевского района. Ранение получила 75-летняя женщина.

В поселке полностью уничтожен частный жилой дом и два гаража. Повреждены здание Дома культуры и многоквартирный дом.

В Суземке в результате атаки FPV-дрона на гражданский автомобиль пострадал 70-летний мужчина.

- Глубокие соболезнования родным погибшего, - написал Егор Ковальчук. - Семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Пострадавшим - скорейшего выздоровления!

Напомним, над Брянщиной за сутки уничтожили 63 украинских беспилотника.