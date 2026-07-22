Врио губернатора Брянской области встретился с выпускниками, набравшими высший бал по ЕГЭ

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с выпускниками, набравшими высший бал по ЕГЭ. Об этом Егор Викторович сообщает на своей тсранице ВКонтакте.

- Выдающиеся результаты по ЕГЭ, по 100 баллов по двум предметам, — заслуга не только самих ребят, но и педагогов, родителей, - отметил Егшор Ковальчук.

Софья Волкова — литература и русский язык, Иван Чупин — математика и физика, Арина Трепачева — физика и информатика, Софья Сиваева — химия и биология, Софья Устинова — русский язык и обществознание, Валерия Бруева и Татьяна Пронина — история и обществознание.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В этом году уже семь двухсотбаллльников. По мнению врио губернатора Брянской области, это результат колоссального труда и дисциплины, показатель высокого уровня подготовки. Основная задача школы — научить использовать информацию, искать и находить ее.

- Говорили о многом: системе ЕГЭ, выборе профессии, умении рассуждать и думать. Конечно, все мысли ребят сейчас о поступлении в вузы, - написал Егор Ковальчук. - Надеюсь, после получения высшего образования все они смогут найти себя в родном регионе и вернутся на Брянщину. Промышленность, сельское хозяйство, туризм — сферы, в которых всегда будут востребованы высококлассные специалисты.