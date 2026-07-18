Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Егор Ковальчук побывал на открытой тренировке «Динамо-Брянск». Футбольная команда готовится к выступлению в первенстве второй лиги в дивизионе «Золото». Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

Первая игра пройдет на выезде уже в воскресенье — сыграют в Ессентуках с клубом «Машук-КМВ». Ближайший матч дома — 26 июля против владикавказской «Алании».

- Пообщались с игроками, с главным тренером Андреем Антанасовичем Канчельскисом, - рассказал Егор Ковальчук. - Знаю, что динамовцы всё это время усиленно готовились к старту чемпионата. Победный состав прошлого сезона удалось сохранить полностью.

Завершается ремонт Южной трибуны стадиона «Динамо». Для получения необходимой лицензии устранили ряд замечаний экспертной комиссии. На домашнем матче все трибуны стадиона смогут принять зрителей, чтобы болельщики могли максимально поддержать футболистов на старте сезона Второй лиги А 2026/27.

- Желаю только побед и результативно провести новый сезон! – сказал врио губернатора Брянской области.