Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 167 образовательных учреждений готовят к новому учебному году. 67 школ, гимназий, лицеев, 94 детских сада и 6 учреждений допобразования детей организации своевременно подготовят к новому учебному году. Об этом сообщила главе Брянской городской администрации Александру Макарову заместитель начальника управления образования Надежда Соколовская.

- Капитальные ремонты сейчас идут в четырёх школах: №№32, 33, 40 и 54. Работы начались 1 апреля, и их планируется завершить до конца года, - рассказали надежда Петровна. - Обновляются кровли в школах №№15 и 21, а также в детском саду «Золотая рыбка». В школах №№15, 18, 21, 30 и 45 ремонтируются спортивные залы. Субсидии на ремонт бассейна получил детский сад «Солнышко».

На подготовку к отопительному сезону в системе образования из городского бюджета потратят 10,7 миллиона рублей. При необходимости специалисты отремонтируют системы отопления, горячего водоснабжения, опрессуют и промоют внутренние сети зданий.

Также проведут проверку противопожарной защищенности. К 1 сентября в зданиях проверят качество огнезащитной обработки деревянных чердаков, испытают противопожарные водопроводы и лестницы, проверят техническое состояние огнетушителей.

На антитеррористические мероприятия выделили почти 300 миллионов рублей. Эти деньги потратят на обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова, обеспечение физической охраны учреждений образования специализированными организациями.