Партия «Новые люди» от Брянской области выдвинула двух кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы

Сергей ГОРЕЛОВ. Фото: избирательная комиссия Брянской области.

Партия «Новые люди» выдвинула двух кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы -9-го созыва по одномандатным округам Брянской области. Об этом сообщают в избирательной комиссии Брянской области.

- В Брянской области сформировано два одномандатных избирательных округа по текущим выборам депутатов Государственной Думы. В каждом из них «Новые люди» выдвинули по одному кандидату, - рассказали в избирательной комиссии Брянской области.

Сергей НОВИКОВ. Фото: избирательная комиссия Брянской области.

По Брянскому одномандатному избирательному округу № 81 избирательная комиссия Брянской области приняла документы от Новикова Сергея Павловича.

По Унечскому одномандатному избирательному округу № 82 избирательная комиссия Брянской области приняла документы от Горелова Сергея Ивановича.

Следующий этап - проверка избирательной комиссией сведений, предоставленных кандидатами. После проверки, на которую отводится до 10 дней, избирательная комиссия примет решение о регистрации кандидатов.