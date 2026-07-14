Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Как и по всей стране, в Брянской области откроют Региональное отделение Фонда защиты детей. Сделают это по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Региональное отделение возглавит Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина.

С Инной Николаевной Егор Викторович обсудил ключевые шаги по созданию фонда.

- Необходимо наладить системное взаимодействие, чтобы он работал эффективно и с максимальной отдачей, - подчеркнул Егор Ковальчук.