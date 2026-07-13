Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Брянские спортсмены завоевали пять медалей на Первенстве России по легкой атлетике в Смоленске. У воспитанников школы олимпийского резерва имени В.Д. Самотесова четыре золотых и одна серебряная медаль. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Александр Бабенко стал лидером дважды: у него золото в толкании ядра — результат 18.43 м, и метании диска — 55.28 м.

Юлия Кулагина заняла петрвое место в метании молота, результат 68.18м. Степан Веткин стал лучшим в прыжках в высоту, он преодолел 226 см. Захар Соболев удостоен серебряной медали в беге на 800 метров с результатом 1:47.50. Спортсмен установил новый рекорд Брянской области.

- Желаю спортсменам и их тренерам новых побед! – написал Егор Ковальчук на своей странице ВКонтакте.

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