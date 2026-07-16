Сотрудник Управления Росгвардии по Брянской области стала призером Всероссийских соревнований по легкой атлетике

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Представительница Росгвардии завоевала призовое место на легкоатлетическом турнире памяти Евгения Синяева в Брянске. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Спортивное событие прошло брянском стадионе «Десна». Турнир объединил сильнейших спортсменов из 27 регионов России, среди которых заслуженные мастера спорта, чемпионы страны и призеры европейских первенств.

Сотрудник Росгвардии, лейтенант полиции Наталья Б., стала второй в забеге на 800 метров.

- Преодолев дистанцию за 2 минуты 5,49 секунды, спортсменка установила личный рекорд и выполнила норматив для присвоения звания «Мастер спорта России», - рассказали в Управлении Росгвардии по Брянской области.

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