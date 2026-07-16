Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске асфальтовой крошкой отремонтировали больше 8 700 квадратных метров дорог. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В этом году асфальтовой крошкой восстановилидесятки объектов. Например, работы выполнили на участках дорог по улицам Горбатова, Авиационной, Ромашина, Турбинной, Баумана, Республиканской, Цурюпы, Гастелло, переулкам Кирова и Городищенскому, в микрорайоне Автозаводец. Ямы на дорогах заделаны на проездах к гимназии №3, школам №№21 и 49, к детским садам «Радужный», «Веснушка», «Лучистый» «Антошка», «Оленёнок», «Одуванчик» и к Центру детско-юношеского туризма в посёлке Снежка.

В наступившем июле по просьбам педагогов и родителей привели в порядок дороги к школам №45, 54 и гимназии №6, подъезды к детским садам «Кораблик» и «Золотая рыбка. Убрали ямы в междворовых проездах на улице Тарджиманова, Луначарского, Вали Сафроновой и других.

После фрезеровки верхнего слоя асфальтовую крошку используют повторно. По распоряжению главы горадминистрации Александра Макарова, асфальтовой крошкой засыпают дороги 3 и 4 категории, которые нуждаются в ремонте, а также грунтовые улицы. Асфальтовую крошку укладывают с выравниванием и уплотнением катком. Работы ведут во всех районах города.

В основном закрывают крошкой и закатывают проезды к социальным учреждениям – школам и детским садам, межквартальные проезды, контейнерные площадки и дороги частного сектора.