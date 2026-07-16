Врио губернатора Брянской области побывал в музее-усадьбе в Овстуге

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук побывал в музее-усадьбе в Овстуге. В День памяти поэта Федора Тютчева здесь открыли новый памятный проект под названием «Дом Тютчевых в Армянском переулке: история, сохраненная для потомков Российским детским фондом». На выставке представлены ценные предметы, которые составляли коллекцию тютчевского дома в Москве. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Благодаря труду, энтузиазму и помощи сотрудников музея, а также людей, увлеченных творчеством Тютчева, здесь всё выглядит как при жизни поэта., - написал Егор Ковальчук. - Признателен команде Российского детского фонда и лично его председателю, президенту Международной ассоциации детских фондов Дмитрию Альбертовичу Лиханову за бесценный вклад в сохранение памяти о великом русском поэте.

Егор Ковальчук уверен, в том, что и в дальнейшем сотрудничество нашего региона с музейным сообществом и общественными фондами будет способствовать сохранению наследия русской истории и культуры.

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