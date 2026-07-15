К юбилею в брянской школе №21 отремонтируют крышу и спортзал

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска к 60-летию школы №21 отремонтируют крышу и спортзал. Свой юбилей образовательное учреждение встретит в 2027 году. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Сейчас ребята на каникулах, но строители работают. Проверить, как идет ремонт, в школу приехал заместитель главы Брянской городской администрации Александр Гаврилов. Ему рассказали, что в последний раз кровлю и спортивный зал ремонтировали больше 30 лет назад.

-Крыша будет полностью новая, - рассказала директор школы Елена Ефимова. - Работа началась в июне. Строители трудятся быстро и качественно. Мы успешно пережили сильные ливни, в этот критический для здания момент подрядчик смонтировал плёнку, и никаких протечек не было допущено. Сейчас строительство крыши вступает в финальный этап.

На верхнем этаже здания находится гордость школы — музей, посвященный подвигу освобождавшей Брянск 50-й Армии. Директор школы всякий раз беспокоилась за него во время очередного ливня. Музей также посмотрел Александр Гаврилов. Здесь хранятся уникальные экспонаты военных лет. В центре музейной комнаты - макет территории, на котором можно увидеть, как выглядела местность, где сейчас стоит школа, в годы Великой Отечественной войны.

К новому учебному году приведут в порядок и спортивный зал. В нем предстоит отремонтировать стены, их заново оштукатурят. Смонтируют новые светильники. На пол уложат специальное покрытие. В будущем планируют обновить и уличную спортплощадку. Для этого школа №21 принимает участие в программе «Инициативного бюджетирования». Планируют сделать современные площадки для занятия баскетболом, футболом и волейболом. 1 сентября в школу №21 придут около 400 мальчишек и девчонок.

- Всего этим летом усовершенствуют инфраструктуру в семи учебных заведениях Брянска. Новые кровли появятся в школах №№15, 21 и 61, - рассказали в мэрии Брянска. - . В школах №№15, 18, 21, 30 и 45 отремонтируют спортивные залы, а в детском саду №144 «Солнышко» — бассейн.

Напомним,