В Брянской области Ольге Ипполитовой присвоили звание «Мать-героиня»

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В Брянской области Ольге Ипполитовой за материнский подвиг Указом Президента Российской Федерации присвоили звание «Мать-героиня». Ольга Сергеевна вместе с супругом Тимофеем Петровичем воспитывают 10 детей. Проживает дружная семья в Карачевском районе. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Егор Викторович во время рабочей поездки по Карачевскому району передал женщине заслуженную награду. Так как она не смогла присутствовать на торжественном мероприятии в правительстве региона в честь Дня семьи, любви и верности.

Уютный дом своими руками построил Тимофей Петрович. Он - строитель, вместе с ним трудятся старшие сыновья. Ольга Сергеевна занимается детьми, домашним хозяйством, выращивает цветы и овощи.

У старшего сына Даниила своя семья, Олег и Тимофей учатся в Брянском строительном колледже. Марк, Филипп, Егор, Арсений и Михаил — школьники, самые младшие, Давид и Ольга, еще ходят в детский сад.

- Рад был познакомиться! С большим удовольствием поговорили, попили чаю, спасибо за вкусный мёд! – написал на своей странице ВКонтакте Егор Ковальчук.