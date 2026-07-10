На стадионе имени «Брянских партизан» футболисты посадили 21 молодую тую

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В четверг, 9 июля, юные футболисты, тренирующиеся на стадионе имени «Брянских партизан» посадили 21 молодую тую. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Саженцы приобрели родители спортсменов, они же помогли посадить деревья. Теперь футболисты будут не только играть на стадионе, но и ухаживать за своими растениями.

- На стадионе продолжаем сажать свою Аллею истории, - рассказала директор стадиона Татьяна Цыбульская. - Мы очень рады, что нам помогают родители спортсменов и благотворители. 17 сентября на входе в спортивное учреждение мы посадим голубую ель. Саженец хвойного дерева нам подарило руководство расположенного рядом торгового центра «Космос».

Подросшую голубую ель спортсмены планируют украшать в новогодние праздники.

Напомним, акция «Зелёный старт» и посадка Аллеи истории началась на стадионе имени «Брянских партизан» на прошлой неделе. Тогда временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Брянской области Андрей Фроленков и заместитель главы городской администрации Александр Гаврилов посадили на территории спортивного учреждения первые деревья.

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