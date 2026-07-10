Фото: Брянская областная станция переливания крови, ВКонтакте.

Брянская станция переливания крови направила в госпитали Минобороны жизненно важные препараты - лиофилизированные компоненты крови. Еще в феврале медучреждении е получило задание от имени Правительства Российской Федерации. Об этом сообщают в Брянской областной станции переливания крови.

- Работа предусматривалась в плановом порядке и была рассчитана на один календарный год, - рассказали в медучреждении. - Однако со стороны военных поступила задача о досрочном выполнении. Как только эта задача была досрочно исполнена, мы получили второе задание — на обеспечение госпиталей Министерства обороны Российской Федерации, расположенных непосредственно в зоне проведения СВО. Данное задание также предусматривалось как плановое, но и в этом случае наши братья – военные медики попросили обеспечить их полным объёмом досрочно и как можно скорее.

И сегодня в медицинских подсумках у многих бойцов штурмовых подразделений, освободивших Константиновку, «гуляющих» на объездной города Запорожье, во многих ПМГ, а также в госпиталях находятся частички доноров из Брянской области, позволяющие спасать жизни наших защитников.

- Мы в полном объеме выполнили задание Правительства России по обеспечению госпиталей Министерства обороны лиофилизированными компонентами крови и доставили очередной ценный груз с пожеланиями от доноров Брянской области, - рассказали в Брянской областной станции переливания крови.