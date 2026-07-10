Врио губернатора Брянской области побывал в Карачевском районе

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук побывал с рабочей поездкой в Карачевском районе. Он посетил несколько ведущих предприятий. Начал с проблемного объекта - СОК, строительство которого остановили. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

- С подрядчиком расторгнут контракт, он должен областному бюджету 56 миллионов рублей аванса и 18 миллионов — пени, - рассказал Егор Ковальчук. - Идут суды. Готовность — 28 %, полгода стройка стоит, и дальше тянуть нельзя. Нужен надежный подрядчик, который после всех необходимых конкурсных процедур возьмет на себя завершение работы.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Побывал врио губернатора Брянской области и на АО «Железнодорожник» группы компаний «Ам-ам».

- Это про современные технологии в сельском хозяйстве, развитый цикл переработки, - рассказал Егор Ковальчук. - И именно на этом мы должны сегодня делать акцент, чтобы обеспечивать продовольственную безопасность страны и достойную жизнь на селе.