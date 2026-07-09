Брянские энергетики «Россети Центр» предупреждают: несанкционированное проникновение на энергообъекты опасно для жизни

Фото: изображение филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» .

Филиал «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и «Брянскэлектро» (входит в группу «Россети») напоминают жителям региона о недопустимости проникновения на объекты электроэнергетики.

Трансформаторные подстанции и воздушные линии электропередачи являются местами повышенной опасности, которые постоянно находятся под высоким напряжением. Приближение к их токоведущим частям на недопустимое расстояние создает реальную угрозу поражения электрическим током. В большинстве случаев это приводит к гибели человека.

Энергетики просят взрослых строго соблюдать правила электробезопасности, а также объяснить детям, что энергообъекты – не место для игр.

Несанкционированное вмешательство в работу объектов электроэнергетики, их вывод из строя, кража оборудования или его элементов являются преступлениями, за совершение которых предусматривается уголовное наказание вплоть до лишения свободы сроком до 20 лет.

Специалисты призывают жителей региона обращать внимание на предупреждающие таблички рядом с энергооборудованием: «Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не влезай — убьёт!». Они сигнализируют о реальной опасности.

Сообщить о нарушении электроснабжения и всех замеченных повреждениях энерогообъектов необходимо по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (короткий номер - 220; бесплатно, круглосуточно).