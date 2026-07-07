Брянские спортсмены участвуют в первенстве мира по тяжелой атлетике

Фото:скриншот видео пресс-служба Брянской городской администрации.

Воспитанники брянской школы олимпийского резерва «Сталь» Николай Ратниекс и Александра Лысенкова участвуют в первенстве мира по тяжелой атлетике. Они прибыли в колумбийский Кали. Николай — бронзовый призер первенства России, Александра — победительница. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Сейчас ребята завершают акклиматизацию и проводят последние тренировки, - рассказал председатель городского комитета по физической культуре и спорту Александр Погорелов. - Настрой боевой, форма отличная. Оба спортсмена настроены серьезно и готовы биться за медали. Главная поддержка — это близкие и родная «Сталь».

Николай Ратниекс выступит в группе А — 71 кгилограмм, Александра Лысенкова в группе В — 69 килограмм. Соревнования для них начнутся 9 июля.

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