Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, Вконтакте.

Пять брянских семей представят регион на Всероссийском форуме «Родные - Любимые» в Саранске. Форум – центральное событие Года единства народов России. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Семьи Алексеенко из Злынковского, Халепо из Климовского, Родькиных из Трубчевского районов, Антоновых из Брянска и Бухаровых из Новозыбкова успешно прошли конкурсный отбор и выполнили все задания.

- Участников ждут дискуссии, мастер-классы, выставка ремесел народов России, встречи с известными экспертами и спикерами, но главное, они уже победители, потому что смогли сохранить своих семьях любовь и взаимопонимание и стали примером для других, - рассказал Егор Ковальчук.

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