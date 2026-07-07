Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 549 выпускников получили медали «За особые успехи в учении» - 327 золотых, 222 серебряные. Всего вручили 2240 аттестатов о среднем общем образовании. Об этом на совещании при главе Брянской городской администрации сообщил начальник управления образования Альберт Малкин.

- Школам, лицеям, образовательным центрам Брянска есть чем гордиться: из нашего города в университеты и академии поступают 47 ребят, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, - рассказал Альберт Владиславович. - Как выяснилось, лучше всего выучили русский язык — 20 стобалльников. 7 человек написали на 100 баллов физику, 6 — литературу, 5 — историю, обществознание, химию, 1 — математику. Это лучший результат за предыдущие пять лет.

Учащиеся городского лицея №2, школы №8, гимназии №6 стали стобалльниками сразу по двум предметам. Чупин Иван — математика и физика; Пронина Татьяна — история и обществознание; Волкова София — литература и русский язык; — Трепачева Арина — физика и информатика.

- В Лицее №2 двое стобалльников сразу по двум предметам, да ещё физика и математика — это заслуживает глубочайшего уважения, - отметил Александр Макаров. - Молодцы. Хорошие показатели. Наша задача — в первую очередь создать учащимся комфортные условия для получения образования.

Напомним, в прошлом году построили второй корпус Центра образования "Перспектива", строят школу на Амосова с нестандартными большими окнами, которые обеспечат много естественного света. За последние пять лет по этому проекту уже построили четыре образовательных учреждения, 1225 мест в каждом.