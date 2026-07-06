Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В Брянской области приведут в порядок еще 27 общественных территорий. Подвели итоги шестого Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства

по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в следующем году. Об этом сообщает на своей странице ВКонтакте врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Жители региона выбирали из 58 объектов 27 муниципальных образований. Победителями стали в том числе бульвар с розарием в Брянске, сквер имени Калинина в Клинцах, в Новозыбкове — набережная пруда Нижний, в Стародубе — общественная территория по пл. Красной, в пгт. Красная Гора — аллея Молодежи и другие объекты на территории области.

- Признателен всем, кто не остался в стороне и сделал свой выбор в пользу благоустройства и развития скверов и парков в наших муниципалитетах, - сказал Егор Ковальчук.