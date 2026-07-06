Брянские энергетики «Россети Центр» провели урок электробезопасности для школьников

Фото: филиал «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

Сотрудники филиала «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и «БрянскЭлектро» (входит в группу «Россети») организовали обучающее мероприятие в детском оздоровительном лагере «Ровесник». В нем приняли участие более 130 ребят в возрасте от 7 до 13 лет.

Об электрической энергии и ее пользе рассказал ведущий специалист по охране труда «Брянскэнерго» Михаил Гунарь. Энергетик акцентировал внимание на том, что электричество не имеет цвета и запаха, поэтому при использовании бытовых электроприборов нужно быть осторожными. Специалист рассказал о том, как вести себя, если во время грозы оказались на улице, вблизи рек и озер. Он пояснил, что делать, если увидели оборванный провод линии электропередачи.

Фото: филиал «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

В завершение встречи ребята получили красочные листовки, на которых члены семьи Маши Лампочкиной рассказывают о правилах электробезопасности роботу Иннокентию. Познавательные мультфильмы, героями которых являются Лампочкины, а также другую информацию по профилактике детского электроравматизма можно найти на странице Маши Лампочкиной в социальной сети «ВКонтакте».

Энергетики «Брянскэнерго» и «БрянскЭлектро» постоянно ведут работу по профилактике травматизма на объектах электроэнергетики с участием детей. В учебное время уроки электробезопасности проходят в школах, на каникулах – в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях.