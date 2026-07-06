Спортивно-оздоровительный комплекс «Брянск» участвует в смотре-конкурсе

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Брянск» участвует муниципальном в смотре-конкурсе на лучшее благоустройство прилегающих территорий. Аллеи вокруг здания показал заместителю главы городской администрации Александру Гаврилову директор учреждения Григорий Тормышев. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Брянска.

- Больше 15 лет мы непрерывно благоустраиваем свою территорию, - рассказал Григорий Кузьчич. - Сразу сделали акцент на многолетние растения, с их помощью мы создаём ландшафтное озеленение. Все эти кустарники и деревья достаточно капризные. Но мы терпеливые: где они засыхали, сажали новые, постоянно ухаживаем за растениями.

Также директор спорткомплекса сообщил о том, что они поддерживают связь со специалистами питомника «Зеленый город». Они показывают сотрудникам «Брянска», как применять подкормку, как и когда правильно обрезать кустарники. Недавно посадили рябину. Деревья принялись и украсили общий дизайн.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Напомним, смотр-конкурс на лучшее благоустройство прилегающих территорий организовала Брянская городская администрация. Участвовать в нем могут коллективы общеобразовательных школ, детских садов, ДШИ и спортшкол, Дворцов и Домов культуры, библиотек, парков культуры и отдыха. Каждая организация может представить на конкурс один проект в одной или нескольких номинациях.

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