Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

В Брянской области 7 июля ожидают грозы и сильный ветер. Скорость ветра от 15 до18 метров в секунду. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области со ссылкой на данные Брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Такая погода может привести к перебоям с электроснабжением, повреждениям имущества упавшими конструкциями и деревьями.

Брянцам рекомендуют выбирать безопасные пути, не приближаться к оборванным проводам, автомобилистам - парковаться подальше от деревьев. Тел. 112