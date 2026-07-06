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Общество6 июля 2026 14:56

В Брянской области 7 июля ожидают грозы и сильный ветер

Скорость ветра достигнет 18 метров в секунду
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

В Брянской области 7 июля ожидают грозы и сильный ветер. Скорость ветра от 15 до18 метров в секунду. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области со ссылкой на данные Брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Такая погода может привести к перебоям с электроснабжением, повреждениям имущества упавшими конструкциями и деревьями.

Брянцам рекомендуют выбирать безопасные пути, не приближаться к оборванным проводам, автомобилистам - парковаться подальше от деревьев. Тел. 112