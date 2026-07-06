В Брянской области ОМОН «Арсенал» отмечает 33-ю годовщину со дня образования

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

ОМОН «Арсенал» Управления Росгвардии по Брянской области отмечает 33-ю годовщину со дня образования. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Брянский ОМОН «Арсенал» охраняет правопорядок и общественную безопасность, участвует в предупреждении и раскрытии преступлений, ведет борьбу с террористической угрозой в условиях сложной оперативной обстановки, - рассказал Егор Викторович. - С первых дней специальной военной операции сотрудники отряда выполняют боевые задачи на самых ответственных участках, проявляя мужество и героизм.

За доблесть и самоотверженность, проявленные в боевых действиях, больше 600 человек награждены государственными и ведомственными наградами, а в 2022 году Указом Президента РФ за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции, полковник полиции Андрей Анатольевич Фроленков удостоен звания Героя Российской Федерации.

- Хочу выразить признательность всем сотрудникам и ветеранам отряда за службу и большой вклад в общее дело поддержания порядка и борьбы с преступностью, - сказал врио губернатора Брянской области. - Мира, добра и благополучия вашим семьям, дальнейших успехов в служении Отечеству!