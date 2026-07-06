Товарищеская ничья: в хоккейном матче между командами «Щит» и «Брянские волки» победила дружба

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Как мы уже сообщали раньше, в Брянске в субботу, 4 июля, в ледовом дворце «Пересвет» в очередной раз встретились команда ветеранов любительского хоккея «Щит» и команда депутатов горсовета и мэрии «Брянские волки». Товарищеский матч посвятили 82-й годовщине образования Брянской области. С удовольствием делимся подробностями дружеской хоккейной встречи.

Фото: Александр БЕЛЯК.

В тот летний субботний вечер ледовый зал «Пересвета» гудел, трещал и наполнялся бодрыми, эмоциональными криками верных болельщиков. «Вооружившись» плакатами, дудками и трещотками они поддерживали хоккейные команды. «За «Щит!» - раздавалось с одной стороны зала. «Брянские волки! Брянские волки!» - скандировали с другой стороны.

И вот наступает ключевой момент! Врио Губернатора Брянской области Егор Ковальчук дает старт матчу символическим вбросом шайбы.

Началась яркая, азартная и увлекательная игра. Захватывающие моменты, красивые и яркие передачи, вполне ожидаемые и в то же время непредсказуемые голы, восторженные возгласы болельщиков. Во время матча в ледовом зале было очень жарко: эмоции и впечатления зашкаливали! А в перерывах между периодами выступали юные фигуристки.

Фото: Александр БЕЛЯК.

Матч получился ярким, динамичным и напряженным. Команда « Щит» вела со счетом 5:2, но под конец игры «Брянские волки» заметно прибавили темп. В итоге сыграли в товарищескую ничью. Счет игры – 5:5! Хоккеисты поздравили друг друга крепкими объятиями и рукопожатиями.

Фото: Александр БЕЛЯК.

Динамичная и дружеская игра!

В своих соцсетях впечатлениями от матча поделился врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, давший старт игре.

- Поучаствовал в игре — совершил символическое вбрасывание шайбы, - написал Егор Викторович. - Встреча завершилась вничью - 5:5. Это еще раз доказывает, что спорт — про дружбу и объединение.

Одну из пяти шайб в ворота соперника отправил депутат Государственной Думы Александр Богомаз, который играл в составе «Щита».

- Как итог, товарищеская ничья. Это, наверное, и правильно, ведь главное в любительском хоккее – это эмоции, возможность выйти на лед с товарищами, способ поддерживать себя в хорошей физической форме, - написал на своей странице ВКонтакте Александр Васильевич. - На Брянщине есть где играть в хоккей, да и в целом заниматься спортом!

Фото: Александр БЕЛЯК.

Депутат Государственной Думы Николай ЩЕГЛОВ, участвовавший в открытии матча и в церемонии награждения команд после игры, на своей странице ВКонтакте также поделися впечатлениям.

- Игра получилась динамичной и по настоящему дружеской: зрители увидели красивую борьбу, командный дух и уважение соперников друг к другу, - написал Николай Михайлович. - Атмосфера спортивного единства стала главным акцентом встречи, а сам матч — отличным примером того, как спорт объединяет людей и делает праздник еще ярче. Счет 5:5. Победила дружба!

Фото: личная страница Николая ЩЕГЛОВА ВКонтакте.

«Комсомольская правда - в Брянске » поинтересовалась впечатлениями от матча у самих игроков и болельщиков.

Сергей ГОРЕЛОВ, руководитель брянского отделения партии «Новые люди, брянский промышленник и политический деятель:

- Радует то, что на сегодняшний день идет развитие спорта. Хоккей нужно популяризировать. Сегодня многие чиновники, ветераны и простые люди играют также и в волейбол, и в баскетбол… Такие матчи нужно проводить как можно чаще, потому что здесь участвуют все-от рядовых сотрудников, людей желающих заниматься спортом, до депутатов Государственной Думы, замов губернатора. И все с удовольствием играют. Ведь самое главное-это командная игра и защита результатов. Все это нужно развивать. Это - здорово!

Виталий СВИНЦОВ, игрок команды «Щит», заместитель губернатора Брянской области:

- Надеемся, что сегодня победит как минимум дружба, а как максимум-спорт. Чувствуем напористость и силу соперника. Нам интересно вместе играть, мы и тренируемся вместе. Чувствием, как крепнет спортивный дух команды. Интересно наблюдать, как растет команда, появляются новые техники и игровые комбинации. Главное командный дух, увлечение азарт. И уж если играешь в хоккей, то нужно хотя бы попытаться забить гол. Игра замечательная!

Игорь КИРИЧЕНКО, игрок команды «Щит»:

- Соперники наши, команда горсовета, значительно выросли. Они тренируются четыре раза в неделю, специально пригласили тренера. Ощущается боевой дух и сила соперника. Ведь этим и интересна игра. Мы играем с удовольствием!

Андрей ФРОЛЕНКОВ, игрок команды «Щит», Герой России, временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Брянской области:

- Игра напряженная и захватывающая! Соперник наш достойный. Дух у нас боевой, настроение и впечатление от матча отличные!

Ирина, студентка, болельщица команды «Щит»:

- Конечно же пришла поддержать свою команду! Игра очень понравилась. Захватывающий матч получился. Конечно же, хотела, чтобы выиграл «Щит». Хотя ничья-тоже нормально! Это доказывает, что спорт объединяет.

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