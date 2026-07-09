Брянский тяжелоатлет Николай Ратниекс стал призеров на первенстве мира

Фото: канал Егора КОВАЛЬЧУКА в МАХе.

Воспитанник брянской спортшколы олимпийского резерва «Сталь» Николай Ратниекс завоевал серебряную медаль на первенстве мира по тяжелой атлетике. Об этом сообщают в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Соревнования проходят в Колубии, в городе Кали, среди юниоров до 17 лет. За Россию выступают 16 атлетов. Николай Ратниекс выступил в весовой категории до 71 килограмма. Он в упражнении «толчок» поднял штангу весом 152 килограмма и получил серебряную медаль.

- Поздравляю Николая и его наставников с завоеванием очередной медали в копилку сборной России! — написал в своих соцсетях врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

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