Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Легендарный футбольный клуб «Динамо-Брянск» отметил 95-летие. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

За эти годы клуб стал символом спортивной гордости Брянска. Это - кузница характера и профессионального мастерства для многих поколений футболистов.

Сегодня юные динамовцы равняются на Владимира Фроленкова, Александра Фомичёва, Руслана Усикова, Дмитрия Ларина, Евгений Шелютова. Это легенды брянского футбола. А сегодня под руководство тренера Андрея Канчельскиса «Динамо» показывает профессиональную игру и радует болельщиков победами.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Врио губернатора Брняской области Егор Ковальчук отметил спортивные успехи брянского футбольного клуба.

- Поздравляю большую динамовскую семью с юбилеем! – написал на своей странице ВКонтакте Егор Викторович. - Уверен, впереди у клуба много ярких матчей и побед!