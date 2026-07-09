Врио губернатора Брянской области встретился с мэром Москвы

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук и мэр Москвы Сергей Собянин провели рабочую встречу в столице. Обсудили усиление работы по обеспечению безопасности в Брянской области. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

- У нас выстроено и налажено оперативное взаимодействие со всеми структурами, обеспечивающими безопасность в регионе, — Министерством обороны, Пограничным управлением ФСБ России по Брянской области, ФСБ России по Брянской области, Росгвардией, УМВД России по Брянской области, Управлением МЧС России по Брянской области, группировкой «Брянск», добровольческой бригадой «БАРС-Брянск», - рассказал Егор Ковальчук.

Сегодня вопросы защиты от угроз нападения на объекты гражданской инфраструктуры являются ключевыми.