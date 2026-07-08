Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Выпускникам Брянского техникума управления и бизнеса вручили дипломы. Их вручил глава Советской районной администрации Денис Семенов. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В этом году техникум выпускает 65 студентов. Общее число обучающихся около 500 человек. Ребята освоили востребованные специальности: юриспруденцию, право и организацию социального обеспечения, туризм и гостеприимство, а также земельно-имущественные отношения.

Денис Александрович тепло поздравил выпускников и пожелал им удачи на профессиональном пути, успехов в реализации самых смелых планов и больших достижений в выбранной сфере деятельности.

- Уверен, что выпускники достойно проявят себя в выбранных профессиях. Мы вас ждём на работе, - сказал руководитель района.