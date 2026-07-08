В брянском правительстве чествовали дружные семьи

В правительстве Брянской области состоялось торжество, посвященное Дню семьи, любви и верностиОб этом сообщают в пресс-службе регионального правительства. Губернатора Брянской области Юрий Никифоров, председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук и иерей Брянской епархии Иоанн Славинский поздравили участников мероприятия с праздником и пожелали им крепкого здоровья, семейного счастья и мирного неба, и чтобы в домах всегда царили любовь, искренность и взаимопонимание, тепло семейного очага.
В Хрустальном зале семейные пары награждали Брянщины медалями «За любовь и верность». Награды получили супруги, прожившие в любви и согласии 25 и больше лет, многодетные семьи, тех, кто взял на воспитание приемных и опекаемых детей, подарив им родительскую любовь, и, конечно, родителей защитников, настоящих патриотов Родины, верных сынов Отечества.
Виновников торжества поздравили заместитель губернатора Брянской области Юрий Никифоров, председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук и иерей Брянской епархии Иоанн Славинский. Они пожелали им крепкого здоровья, семейного счастья и мирного неба, и чтобы в домах всегда царили любовь, искренность и взаимопонимание, тепло семейного очага.
Напомним, праздник традиционно отмечают 8 июля. День семьи, любви и верности посвящен памяти святых чудотворцев, благоверных и преподобных Петра и Февронии Муромских, которые почитаются в России как хранители семьи и брака.