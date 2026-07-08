В брянском правительстве чествовали дружные семьи

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В правительстве Брянской области состоялось торжество, посвященное Дню семьи, любви и верностиОб этом сообщают в пресс-службе регионального правительства. Губернатора Брянской области Юрий Никифоров, председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук и иерей Брянской епархии Иоанн Славинский поздравили участников мероприятия с праздником и пожелали им крепкого здоровья, семейного счастья и мирного неба, и чтобы в домах всегда царили любовь, искренность и взаимопонимание, тепло семейного очага.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Хрустальном зале семейные пары награждали Брянщины медалями «За любовь и верность». Награды получили супруги, прожившие в любви и согласии 25 и больше лет, многодетные семьи, тех, кто взял на воспитание приемных и опекаемых детей, подарив им родительскую любовь, и, конечно, родителей защитников, настоящих патриотов Родины, верных сынов Отечества.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Виновников торжества поздравили заместитель губернатора Брянской области Юрий Никифоров, председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук и иерей Брянской епархии Иоанн Славинский. Они пожелали им крепкого здоровья, семейного счастья и мирного неба, и чтобы в домах всегда царили любовь, искренность и взаимопонимание, тепло семейного очага.

Напомним, праздник традиционно отмечают 8 июля. День семьи, любви и верности посвящен памяти святых чудотворцев, благоверных и преподобных Петра и Февронии Муромских, которые почитаются в России как хранители семьи и брака.