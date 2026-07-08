Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Челябинская и Брянская области подписали соглашение о развитии партнерства во всех сферах. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Соглашение между регионами Егор Ковальчук подписал с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2026. Запланировали обмен опытом и запуск совместных проектов, которые позволят создать дополнительные возможности для бизнеса и социальной сферы, а также укрепить долгосрочные партнерские отношения.

Особое внимание уделили укреплению связей между предприятиями, внедрению передовых технологий, поддержке малого и среднего бизнеса, стимулированию инвестиционной и инновационной деятельности, развитию креативных индустрий, цифровой трансформации и подготовке кадров.

- Договорились в ближайшее время организовать рабочие поездки наших делегаций в Челябинскую и Брянскую области, - рассказал Егор Ковальчук.