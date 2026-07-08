Ливни грозы и сильный ветер ожидают 9 июля в Брянской области

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Ливни грозы и сильный ветер ожидают в четверг, 9 июля, в Брянской области. Ветер подует со скоростью от 15 до 17 метров в секунду. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области со ссылкой на данные Брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Такая погода может привести к перебоям с электроснабжением, повреждению имущества упавшими конструкциями и деревьями. Брянцам рекомендуют выбирать безопасные пути, не приближаться к оборванным проводам, автомобилистам выбирать места парковки вдали от деревьев. Тел. 112