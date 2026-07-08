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Общество8 июля 2026 7:57

Врио губернатора Брянской области поздравил земляков с Днем семьи, любви и верности

Егор Ковальчук пожелал всем семьям тепла и счастья
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук поздравил земляков с Днем семьи, любви и верности. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Семья — каждодневный труд, в котором есть место маленьким радостям, - сказал Егор Ковальчук. - Он состоит из умения договариваться и постоянной работы над отношениями. Слушать и разговаривать — неизменно важные правила супружеских пар-долгожителей. В семье особенно сильна связь поколений, когда от родителей к детям передаются доброта, трудолюбие, умение преодолевать жизненные испытания.

Врио губернатора Брянской области пожелал всем семьям тепла и счастья.

- А тому, кто еще только мечтает о семье, пусть встретится человек, с которым захочется построить будущее, - пожелал Егор Викторович.