Фото: Егор КОВАВЛЬЧУК, ВКонтакте.

Брянская область отметила 82-ю годовщину со дня образования. С исторической датой земляков поздравил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

История брянского края началась 5 июля 1944 года, когда еще не закончилась Великая Отечественная война.

- Благодаря целеустремленным, инициативным и любящим свою Родину людям, регион стал лидером по многим направлениям социально-экономического развития, - отметил в своем поздравлении Егор Ковальчук. - Новые вызовы и новые обстоятельства требуют от нас новых подходов и иных решений. При этом регион успешно развивается, наращивает потенциал во всех ключевых сферах, и за каждым достижением стоят люди, их колоссальный, тяжелый, сложный труд. Труд людей, которые действительно хотят принести пользу и своей малой Родине, и нашей большой России.

В связи со знаменательной датой врио губернатора Брянской области вручил государственные награды Российской Федерации за личные заслуги, проявленные как в профессиональной сфере, так и в экстремальных обстоятельствах, требующих мужества, отваги и самоотверженности.

- Это гордость Брянщины, гордость Российской Федерации! – отметил Егор Ковальчук.