Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

При атаке ВСУ жилого дома в брянских Чайковичах погиб мужчина и двое человек ранены. Удар нанесли реактивным беспилотником по Бежицкому району Брянска. Об этом 4 июля на своей странице ВКонтактие сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Глубокие соболезнования родным погибшего, - сказал врио губернатора брянсокй области. - Семье окажем всю необходимую поддержку и материальную помощь. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь.

В результате террористического удара один дом полностью уничтожен, повреждены семь частных жилых домов, восемь гражданских автомобилей.

На месте работают экстренные службы и комиссия по оценке ущерба.