Сильные дожди, грозы и град ожидают на Брянщине 4 июля

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Брянской области в субботу, 4 июля, ожидают сильные дожди, грозы и град. Ветер подует со скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Об этом сообщают в пресс-службе гУ МЧС России по Брянской области со ссылкой на данные Брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Такая погода может привести к гибели сельхозкультур, перебоям с электроснабжением, повреждениям имущества упавшими конструкциями и деревьями.

Брянцам рекомендуют выбирать безопасные пути, не приближаться к оборванным проводам, автомобилистам выбирать места парковки вдали от деревьев. Тел. 112