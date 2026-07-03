Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске открыли городской фестиваль воздушно-силовой атлетики. Он объединил больше 70 любителей воркаута. Событие приурочили ко Дню образования Брянской области. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В открытии участвовали временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Брянской области Андрей Фроленков и заместитель главы администрации города Брянска Александр Гаврилов.

Городской фестиваль воздушно-силовой атлетики — это не просто спортивные состязания, а настоящий праздник силы и воли. Он дает возможность каждому участнику показать, на что способен, вдохновиться примером других.

- Мы рады поддерживать такие инициативы и создавать в Брянске условия для развития массового спорта и здорового образа жизни, - сказал Александр Гаврилов. - Уверен, фестиваль станет ещё одной яркой спортивной традицией Брянска и подарит участникам и зрителям заряд бодрости и массу положительных эмоций!

Соревнования проходят на воркаут-площадке на Кургане Бессмертия. Союда пришли молодые спортсмены в возрасте от шести лет. Всего к спортивным снарядам подойдут более семидесяти участников. Организовал фестиваль городской комитет по физической культуре и спорту. Победителям вручат медали и грамоты.

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