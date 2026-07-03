Брянские ветераны СВО стали призерами и победителями чемпионата «Абилимпикс»

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Брянские ветераны специальной военной операции стали призерами и победителями чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс». Итоги подвели в Казани. Роман Свеженцев и Денис Ануфриев достойно представили Брянщину на федеральном уровне. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Роман — финалист в компетенции «Предпринимательство», он продолжит борьбу за звание лучшего в финале «Абилимпикса», который состоитсят в Москве. Денис показал высокий уровень мастерства и занял четвертое место в номинации «Техник-протезист».

- Как подчеркнула статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Евгеньевна Цивилева, для защитников чемпионат стал отправной точкой на пути к освоению востребованных компетенций и успешному трудоустройству, благодаря чему герои смогут вернуться к активной жизни, - рассказали Егор Ковальчук.

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